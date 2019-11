Dia da Cidadania oferece serviços gratuitos aos frequentadores do Restaurante Popular em Caxias

publicidade

Com o objetivo de fortalecer os vínculos com a comunidade, a Diretoria de Segurança Alimentar e Inclusão Social, da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), promoveu nesta segunda-feira a 3ª edição do Dia da Cidadania, no Restaurante Popular.

Diversas atividades gratuitas foram realizadas durante o almoço. A data tem o intuito de despertar o sentimento de cuidado com os usuários do Restaurante Popular.

“O Restaurante Popular vem realizando esta atividade desde 2018 de forma semestral. Na data, são levados, aos cerca de 800 usuários do restaurante, serviços de saúde, averiguação de pressão arterial, exames de saúde bucal e corte de cabelo”, comentou a assistente social do Banco de Alimentos, Josiane Tainara da Rosa.

“O Dia da Cidadania nasceu da necessidade de ressignificar o Restaurante Popular de Caxias, valorizando os que ali frequentam e convidando outros serviços para juntos ajudarmos na construção da cidadania da comunidade. Acreditamos que estas ações valorizam a dignidade das pessoas”, completou.