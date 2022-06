Dnit executa serviços de manutenção nas BRs 116, 290 e 471 a partir desta segunda-feira

publicidade

A partir desta segunda-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realiza serviços de manutenção rotineira nas BRs 116, 290 e 741. O trabalho deve ocorrer até sábado, de acordo com o trecho.

Os locais contam com sinalização a fim de orientar os usuários e visando a segurança de quem se desloca pelas vias. Na BR 290, estão programados “pare e siga” na pista em Rio Pardo e entre Encruzilhada do Sul e Cachoeira do Sul para a realização de serviços de manutenção na pista.

Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista serão adiados. Abaixo a programação de cada trecho.

BR 116 (20/06 a 24/06 das 8h30min às 17 h):

km 203 ao km 214 (Picada Café a Morro Reuter);

km 226 ao km 228 (Dois Irmãos);

km 240 ao km 242 (Novo Hamburgo a São Leopoldo);

km 246 ao km 255 (São Leopoldo a Esteio);

km 257 ao km 260 (Esteio a Canoas);

km 269 ao km 270,4 (Canoas a Porto Alegre).

BR 116 (20/06 a 25/06 das 8h às 18h):

km 290 ao km 400,5 (Guaíba a Camaquã);

km 335 ao km 338 (Barra do Ribeiro).

BR 290 (20 a 25/06 das 7h às 17h):

km 98 ao km 112 (Porto Alegre);

km 140 ao km 170 (Eldorado do Sul a Butiá);

km 199 ao km 203 (Rio Pardo);

km 245 ao km 248 (Encruzilhada do Sul a Cachoeira do Sul);

km 256 ao km 290 (Cachoeira do Sul).

BR 471 (20 a 25/06 das 8h30min às 17h):