Dnit finaliza instalação de passarela e trânsito na BR 116 é liberado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) concluiu antes de previsto a instalação de mais uma passarela na BR 116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Desde as 6h deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal fazia bloqueios parciais e, por vezes, totais no km 250,6, nos dois sentidos, para realização da obra. Motoristas que precisaram utilizar a rodovia enfrentaram congestionamento, no início da manhã.

A previsão inicial era estender os trabalhos até as 14h, na altura do bairro São João Batista. Entretanto, por volta das 10h30min, o equipamento metálico já tinha sido erguido e a PRF conseguiu liberar o tráfego.

A instalação da passarela, de mais de 35 toneladas, é parte de um conjunto de obras que está sendo executada na rodovia. Após a colocação da treliça, serão realizados os serviços de concretagem do piso, colocação do telhado e da iluminação. A estimativa é de que a travessia seja liberada para os pedestres até o fim de dezembro.