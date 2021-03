Dois Irmãos fará monitoramento de casos suspeitos de Covid

publicidade

A cidade de Dois Irmãos inicia nesta semana o monitoramento de casos com suspeita ou confirmados por coronavírus. Segundo a secretária de Saúde de Dois Irmãos, Aneliese Kich, os profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e da equipe do Disque Corona Dois Irmãos, que já esclarece dúvidas sobre a doença por telefone, ficarão responsáveis pela novidade.

Os atendimentos feitos pelo do Disque Corona, nos telefones (51) 99978-4470 e (51) 3564-8889, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, seguirão, mas agora, após o paciente consultar com o médico da Unidade de Apoio Corona DI, o mesmo terá acompanhamento também por telefone de seu estado de saúde. “Estamos reorganizando as atribuições que antes eram centralizadas na equipe do Disque Corona Dois Irmãos e, agora, recebem o auxílio dos profissionais das UBSs neste período de emergência sanitária”, explica Aneliese, ressaltando a importância da comunidade continuar mantendo os cuidados sanitários como usar máscara, lavar as mãos e distanciamento social.

Veja Também