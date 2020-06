Dois Irmãos lança concurso de desenho para crianças para estimular distanciamento social

publicidade

Estão abertas as inscrições do concurso de desenho “Se puder, fique em casa”, voltado para crianças na cidade de Dois Irmãos. A iniciativa tem como objetivo selecionar desenhos que retratam a palavra família, amor, alegria, esperança e união e é voltada para crianças de 5 a 12 anos de idade que comprovem residência na cidade, através da ficha de inscrição preenchida pelo responsável.

Interessados em participar podem se inscrever até o dia 1º de julho. Cada participante poderá participar com um desenho e as fichas preenchidas, bem como o arquivo da foto do desenho em alta resolução e as autorizações de uso de imagem assinada, devem ser enviadas por e-mail para cultura@doisirmaos.rs.gov.br ou por foto pelo Whatsapp (51) 997093637, até o término das inscrições.

O concurso é realizado pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Dois Irmãos, Departamento de Cultura, e conta com o apoio da Cooperativa Sicredi e dará prêmios aos selecionados pela comissão julgadora que irá selecionar 10 desenhos.

A partir disso, na página da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos no Facebook, as imagens ficam disponibilizadas para serem curtidas e as três fotos mais curtidas serão as premiadas. O resultado final do concurso será divulgado no dia 24 de julho. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Cultura através do telefone (51) 3564-8834.