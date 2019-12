Dois Irmãos registra atos de vandalismo no feriado de Natal

publicidade

A volta do feriado de Natal está sendo de trabalho dobrado na cidade de Dois Irmãos, na região do Vale do Rio dos Sinos. Isso porque o Complexo Esportivo Municipal Norberto Emílio Rübenich, localizado no bairro Vila Rosa, foi depredado.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Segurança, Transporte e Trânsito, Dirceu Fleck, destaca que os atos de vandalismo, que resultou em pichações, lixeiras quebradas, instalação elétrica danificada, prejudicam a população que utiliza o espaço em atividades de recreação, lazer, esporte e entretenimento. “Esses atos não representam Dois Irmãos. Tudo que é depredado é de uso público e, consequentemente, está destruindo o que é de direito de todos”, afirmou Dirceu, destacando que conforme o artigo 163, do Código Penal brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito a prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena varia de seis meses a três anos de detenção, além das agravantes.