Domingo tem Feira de Artesanato na Praça em Itaqui

A Feira de Artesanato na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, centro de Itaqui, terá sua segunda edição a partir das 16h deste domingo, após a retomada das atividades no último mês. A cada nova edição, mais atrações se somam ao evento. Além das bancas dos artesãos e da praça de alimentação, esta contará com apresentações artísticas e o lançamento da Campanha Feira Solidária, com distribuição de brindes e descontos para quem doar alimentos não perecíveis.

Ao todo, entre artesãos e vendedores de alimentos, serão 54 expositores. Na banca 11, no centro do evento, o público poderá realizar a troca de um alimento não perecível por um cartão da campanha solidária e poderá utilizá-lo em qualquer outra banca para desconto ou retirar um brinde.

Os artistas locais Zéca Laudio, Gilliard Borges, Márcio Patta e a banda Versão Acústica animarão a Feira. Também haverá exposição de obras literárias de escritores locais. A Feira de Artesanato na Praça é um evento realizado pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e o setorial de artesanato do Conselho Municipal de Cultura.