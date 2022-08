Doses contra a poliomielite estão disponíveis em 12 Salas de Vacinas de Erechim

publicidade

A Prefeitura de Erechim, assim como outros municípios, iniciou nesta segunda-feira a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Os imunizantes estão disponíveis nas 12 Salas de Vacinação das Unidades Básicas de Saúde do município, onde são aplicadas as 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente. A vacinação na Capital da Amizade acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

As vacinas são, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para os adolescentes estão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A SMS cita que as campanhas de vacinação vão coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

