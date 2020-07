Drive-Trhu da Campanha do Agasalho será realizado neste sábado em Santana do Livramento

publicidade

A Defesa Civil de Santana do Livramento desenvolve, neste sábado, no Parque Internacional, das 9h às 15h, a arrecadação de donativos pelo modo drive-thru destinados à Campanha do Agasalho 2020. A orientação é do coordenador regional de Proteção e Defesa Civil do Estado, major Rinaldo da Silva Castro.

A prefeitura, por meio de secretarias, mobiliza a comunidade para que se envolva na ação e doe aos santanenses em desvantagem social. O material passará por desinfecção e posteriormente encaminhado às entidades que farão a distribuição de roupas, agasalhos e cobertores.