Duas novas linhas do transporte coletivo passam a funcionar em Rio Grande

A partir desta segunda-feira e durante o período de isolamento social, a população de Rio Grande poderá contar com mais duas linhas de transporte coletivo urbano. O objetivo é buscar uma melhoria constante no atendimento aos usuários, com o gradativo aumento na oferta de linhas.

Serão colocadas em operação as linhas circular rodoviária e circular mangueira. A adaptação facilita o acesso dos usuários a localidades como Estação Rodoviária, Unidade de Pronto Atendimento do bairro Junção (UPA) e aos bairros Getúlio Vargas, Mangueira e Lar Gaúcho.

A linha Circular Rodoviária atenderá desde a Estação Tamandaré até a Rodoviária de Rio Grande, propiciando atendimento à UPA Junção e ao Shopping Praça Rio Grande, além de realizar a integração com outras linhas de bilhetagem eletrônica. Já o itinerário da linha Circular Mangueira, irá atender a partir da Estação Tamandaré para os bairros Getúlio Vargas, Mangueira e Lar Gaúcho. A linha atenderá a necessidade de deslocamentos ao Centro, Interbairros e setores importantes como o INSS, Secretaria de Saúde, supermercados e escolas.

Os horários e itinerários de todas as linhas podem ser consultadas no site www.noivadomar.com.br ou pelo aplicativo Citta Mobi.