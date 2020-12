Ecopontos garantem o recolhimento de 55 toneladas de vidros em Frederico Westphalen

publicidade

Através de seis ecopontos instalados em vários pontos da cidade e da Central de Armazenamento, localizada no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella, a Prefeitura de Frederico Westphalen garantiu o recolhimento de 55 toneladas de vidros.

Segundo o prefeito José Alberto Panosso, através das estruturas onde os moradores depositam os vidros, o município economiza recursos no descarte, garante mais proteção ao meio ambiente e segurança aos trabalhadores. “Esta é uma grande iniciativa que realizamos em parceria com o Rotary Club Frederico Westphalen/Barril e com isso garantimos uma economia aos cofres públicos quanto ao descarte de vidros e maior proteção ao meio ambiente”, disse.

Nessa semana, o Grupo SLS Brasil, de Passo Fundo, coletou 10 toneladas de vidros depositadas na Central de Armazenamento. Os Ecopontos de Vidro estão instalados em frente à sede da Associação dos Moradores do Bairro Aparecida (Amba); na praça do bairro Fátima, próximo ao Mercado Longo; na rua do Comércio, em frente às Lojas Grazziotin, próximo à agência dos Correios; no bairro Santo Inácio, ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) João Paulo II e na praça da Universidade Regional Integrada (URI).

Os seis Ecopontos foram disponibilizados à população para que seja realizado o descarte de garrafas, potes de vidro, copos, portas e janelas. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente as pessoas podem levar os vidros no Ecoponto em qualquer dia da semana e, no Centro de Armazenamento, nos dias úteis.

