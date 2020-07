Em 12 meses, UPA Boqueirão contabiliza mais de 63 mil atendimentos em Canoas

publicidade

Neste sábado, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) completa um ano à frente da gestão da UPA Boqueirão 24h, localizada no bairro Guajuviras, em Canoas. Em parceria com a prefeitura de Canoas, a UPA Carlos Giacomozzi, de 1º de agosto de 2019 à última semana de julho deste ano, realizou 63.402 atendimentos, uma média de 5.303 por mês e 177 ao dia. A maior parte classificados como “pouco urgente” (45,9 mil casos) ou “urgente” (10,1 mil). Além disso, foi realizada uma média mensal de 2.067 exames laboratoriais e de 138 radiografias. O local conta com uma equipe de 85 funcionários.

Desde os primeiros dias de contrato, o Ideas, com sede em Florianópolis (SC), apostou em investimentos na qualidade da estrutura e do atendimento na unidade para torná-la uma referência no país. Em setembro de 2019, o instituito iniciou o processo de implantação do sistema informatizado da unidade, que centralizou as informações dos pacientes, aumentando a produtividade e a agilidade nos atendimentos. E 2020 começou com a equipe desfilando novos uniformes.

Mais do que mudança e padronização no vestuário foi uma forma de os pacientes identificarem os profissionais, com cores distintas para os diferentes setores. Em fevereiro deste ano, foi substituído todo o sistema de iluminação da unidade, com troca das lâmpadas fluorescentes por outras de LED, mais econômicas e com menores danos ambientais. Em parceria com uma empresa privada e sem custo algum para a unidade, foram instaladas 267 lâmpadas de LED novas em 133 pontos de luz. O resultado foi uma economia de cerca de 30% nos custos de manutenção e da conta de luz da UPA.

Paralelo à UPA, o Ideas, desde maio, também vem administrando um dos hospitais de campanha instalados pela prefeitura. A unidade foi implantada ao lado da unidade de pronto-atendimento para reforçar o combate à pandemia da Covid-19 no município. Com 52 colaboradores, o hospital faz em média 93 atendimentos por dia e, por mês, 3,7 mil exames laboratoriais e 276 radiografias.