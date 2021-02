Em formato híbrido, aulas presenciais retornam a partir de 8 de março em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Educação (Semed) de Uruguaiana divulgou nesta segunda-feira que desenvolverá duas palestras preparatórias para o início do ano letivo de 2021. Ambas serão online e destinadas aos servidores municipais da área da educação. De acordo com a pasta, as palestras visam estimular a reflexão sobre as sensações e os níveis emocionais de cada um em razão da pandemia e também debater as peculiaridades e características do ensino híbrido. As atividades vão ser transmitidas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura de Uruguaiana.

A primeira palestra será ministrada pelo Dr. Rodrigo Smolareck, no dia 17, às 9h. O tema é “Conteúdos Socioemocionais em Tempos Pandêmicos”. A linha, de acordo com o palestrante, vai ser propor reflexões em relação ao cenário que exige uma nova reconstrução social. Smolareck é Mestre em Políticas Públicas e Gestão Educacional (UFSM); Doutor em Psicanálise (IOP/IPA); e Pós-Doutor em Antropologia (IOP/IPA).

A segunda palestra, será no dia 18, às 9h. O tema será “Ensino Híbrido”. O palestrante, Leandro Holanda, é Mestre em Ciências pela USP e especialista em tecnologias educacionais pela PUC-SP. Holanda também é autor do livro “Ensino Híbrido: Tecnologia e Personalização da Educação”, lançado em 2015 e indicado ao Prêmio Jabuti em 2016.

Retorno às aulas de forma híbrida e gradual

Além da divulgação das palestras preparatórias, a Semed também ratificou as datas para retorno às atividades – que serão de forma híbrida e gradual. As atividades pedagógicas não-presenciais reiniciam no dia 22 fevereiro. As aulas presenciais retornam a partir do dia 8 de março. As turmas terão 50% dos seus alunos nas classes e as aulas presenciais acontecerão duas ou três vezes por semana. A duração de cada aula vai variar de duas a três horas.

A Secretaria também informou que não haverá recreios e compartilhamento de materiais. O distanciamento das classes dos alunos será observado e as entradas e saídas das turmas serão em horários diferentes. Além das regras específicas para as escolas, as instituições também vão exigir o uso de máscara facial de proteção, álcool em gel e a aferição obrigatória da temperatura. Banheiros devem ter sabonete líquido e toalhas de papel. Cada aluno deverá levar a sua garrafa de água. Confira o cronograma divulgado pela Secretaria: 08/03: EJA , 9º ANOS, 8º ANOS E PRÉ ESCOLA; - 15/03: 7º ANOS, 6º ANOS, 1º E 2º ANOS e 22/03 - 3º ANOS, 4º ANOS E 5º ANOS; - Etapas de creche: O retorno à presencialidade terá tratamento diferenciado, considerando as peculiaridades desta faixa etária e as condições de cada estabelecimento de ensino.