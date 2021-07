Em Pelotas, Leite diz que projeto do Hospital de Pronto-Socorro é prioridade do governo

publicidade

Em visita a Pelotas nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite cumpriu agenda com a prefeita Paula Mascarenhas e outros gestores do município. Um dos assuntos foi o projeto do Hospital de Pronto-Socorro, considerado uma das prioridades pelo Estado. "No momento em que já conseguimos regularizar pagamentos em atraso e recuperando aquilo que se abriu de passivo entre 2014 e 2018, que deve também ser quitado ainda neste ano, conseguimos abrir apoio a novos projetos nas regiões", disse Leite.

O governador destacou que a prefeitura de Pelotas está adiantando processos de licenciamento e alvarás necessários para que até o final de setembro o projeto do hospital esteja concluído, possibilitando que no início de outubro o edital seja lançado. O investimento no HPS deve ser de R$ 55 milhões na estrutura e contribuirá para desafogar a rede da macrorregião, com 100 novos leitos.

O encontro teve ainda como pautas a pavimentação da Estrada de Engenho, na orla do canal de São Gonçalo, e a revitalização do Museu da Cidade. Leite anunciou que, em breve, um centro de serviços do Tudo Fácil deve ser instalado no Shopping Pelotas.

O governador também participou de reunião dos prefeitos da área da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul). O presidente da entidade e prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, entregou um documento sobre a demanda reprimida de saúde na região, como de consultas e cirurgias. “Tivemos que realinhar para atender o que a pandemia exigiu. Temos que reconhecer o que foi feito para ter dinheiro nas cidades a fim de atender as demandas locais”, disse Pegoraro. Leite afirmou que as demandas serão analisadas e encaminhadas.

Em Pelotas, o governador também assinou sete convênios da Consulta Popular do Turismo do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Sul. Turuçu, Santa Vitória do Palmar, Piratini, Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Canguçu e Tavares tiveram projetos contemplados, para sinalização viária e turística.

O governador também esteve em Piratini, onde visitou a Ponte do Costa, na ERS 702. Em construção pelo Daer, a nova estrutura é o principal acesso à cidade, ligando-a à BR 293. Leite visitou ainda as obras no acesso a Cerrito, pela ERS 706.