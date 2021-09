Em razão de bloqueio, vacinação contra a Covid-19 em SL será no Centro de Eventos

publicidade

Por conta da interdição da BR 116 que irá aumentar a circulação de carros no centro da cidade, a prefeitura de São Leopoldo decidiu não utilizar o Ginásio Municipal Celso Morbach como ponto de vacinação nesta sexta-feira. O serviço será concentrado no Centro de Eventos, na avenida São Borja, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Haverá sistema drive-thru no local somente para o público de terceira dose.

Nesta sexta-feira, a Secretaria da Saúde (Semsad) continua com a vacinação aberta para pessoas a partir dos 12 anos de idade, com ou sem comorbidades. Para receber a primeira dose é necessário comparecer aos locais de vacinação com documento com foto, CPF e Cartão SUS. No caso de menores de idade, é necessária a presença de pais ou responsáveis.

Já o Centro de Eventos oferecerá as segundas doses dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac para a conclusão do esquema vacinal.

