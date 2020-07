Empreendimentos aderem ao Selo do Turismo Responsável em Flores da Cunha

publicidade

Dois empreendimentos de Flores da Cunha foram os primeiros na adesão do Selo do Turismo Responsável do Ministério do Turismo. A Colônia Muraro, do Roteiro Turístico Compassos da Mérica Mérica, e o Hotel e Restaurante Dona Adélia, do Roteiro Turístico Otávio Rocha Vila Colonial, se adequaram e aderiram ao selo do Ministério do Turismo.

O selo tem o objetivo de auxiliar o turista que, na retomada das viagens, irá procurar por estabelecimentos que assegurarem o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza para prevenção da Covid-19. O selo estará vinculado ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), assim, só poderá ter o novo selo o empreendimento já cadastrado ou que realizar o mesmo.

O selo, que é totalmente gratuito, deverá ser colado em local de fácil acesso ao cliente e conterá um QR Code pelo qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento. Além disso, possibilitará a realização de denúncias em caso de descumprimento, o que poderá resultar em revogação do selo.

Dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Turismo pelo e-mail turismo2@floresdacunha.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3279-3600.