Empresário doa cestas de Natal para equipes de saúde de Uruguaiana

publicidade

Na véspera de Natal, uma ação solidária desenvolvida pelo empresário Ismael Baklizi, do segmento supermercadista, realizou a distribuição de 72 cestas natalinas para médicos, enfermeiros, técnicos, higienistas, porteiros e servidores da Santa Casa de Caridade da cidade, que estavam de plantão no dia 24 e que passariam a meia-noite no hospital, o único do município.

No local foi instalado pela equipe do grupo um “abraçômetro” esterilizado e, para cada doação, um abraço apertado. Também na UPA houve a entrega de outras 18 cestas à equipe de trabalho da instituição.

Os “verdadeiros heróis merecem um abraço”, como foram tratados, se emocionaram muito com o reconhecimento e a cesta como consequência. O casal Baklizi esteve acompanhado pelo prefeito Ronnie Mello que havia se recuperado da Covid-19 e a gestora da Santa Casa, Thaís Aramburu.