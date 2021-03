Empresários pedem volta ao trabalho em carreata em Santa Maria

publicidade

Uma carreata com cerca de 400 carros, com a participação de empresários e funcionários, foi realizada nesta quinta-feira pelas ruas e avenidas de Santa Maria pedindo o retorno ao trabalho. "É a carreata do basta, pois queremos ter o direito de trabalhar", afirma o empresário Ademir Costa, presidente do Sindilojas. "Precisamos trabalhar. A nossa empresa tinha 280 funcionários e, agora, está com apenas 220”, comenta Paulo Quadros.

A carreata passou pela avenida Rio Branco, ruas do Acampamento, Riachuelo, José Bonifacio, com parada em frente ao Centro Administrativo. "Não aguentamos mais! Continuamos pagando nossos impostos e funcionários e não estamos tendo retorno que é apenas a intenção de trabalhar”, afirmou o empresário Luiz Fernando Pacheco, presidente da Câmara de Indústria e Comércio (Cacism) que representa cerca de 100 empresas.