Empresa assume de forma emergencial transporte em Sapiranga

A empresa Expresso Charqueadas, contratada de forma emergencial pela Prefeitura de Sapiranga começa a operar nesta terça-feira as linhas do transporte coletivo municipal. O contrato, com validade de 180 dias, conta com um subsídio público, por quilômetro rodado, para garantir o funcionamento do serviço.

A nova empresa fará o transporte coletivo por ônibus no perímetro urbano e zona rural do município do Vale do Sinos, nos termos do projeto básico de execução dos serviços, itinerários e horários de acordo com o Projeto Básico 2020 de Transporte Coletivo Municipal. A prestação do serviço envolve a utilização de sete veículos, com elevador para cadeirantes, tendo idade máxima de 16 anos e idade média de oito anos.

Os serviços ainda compreendem a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção e reposição dos veículos, equipamentos, instalações e outros bens e serviços, envolvendo os transporte público municipal. O valor de tarifa seguirá sendo de R$ 4,00, valor fixado em janeiro deste ano.