Empresa exportadora de maçãs calcula prejuízos depois de incêndio em Vacaria

Os bombeiros controlaram ainda durante a madrugada desta terça-feira o incêndio de grandes proporções que atingiu três pavilhões da empresa de exportação de maçãs Schio, localizada no km 5, BR 285, Distrito Industrial 1, em Vacaria. As chamas, que iniciaram por volta das 20h40min dessa segunda-feira, se alastraram rapidamente e destruiram cerca de 14 mil m² de área. Durante boa parte desta terça, os bombeiros trabalharam no rescaldo do incêndio.

Um dos diretores da empresa, Francisco Schio, disse que as causas do incêndio estão sendo investigadas. Adiantou que ainda não é possível saber os prejuízos, mas que a empresa tem seguro. “Após a liberação da área pelos bombeiros, os engenheiros da empresa vão apurar as causas e contabilizar os prejuízos”, informou.

Schio aformou ainda que, na hora do incêndio, 30 funcionários estavam trabalhando no local. Eles serão remanejados para outra unidade da empresa. Nenhum deles ficou ferido, porém dois bombeiros precisaram ser hospitalizados. Um deles inalou fumaça e outro torceu o tornozelo. Eles foram atendidos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira e liberados.

Os pavilhões destruídos concentravam 26 câmaras frias, porém, conforme o diretor, nem todas estavam cheias, em função de ser início de colheita. As frutas que eram estocadas nessas câmaras serão direcionadas para outras unidades.

O Corpo de Bombeiros de Vacaria precisou da ajuda de guarnições de Caxias do Sul, Flores da Cunha e São Marcos, além dos bombeiros voluntários de Antônio Prado.

Conforme informações publicadas no site da empresa, a Schio é responsável por 80% de todas as maçãs exportadas pelo Brasil. A empresa processa mais de 250 mil toneladas de maçãs ao ano, com exportação para 37 países