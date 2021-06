Empresa responsável pelo sistema de oxigênio do Lauro Reus relata falha em válvula após nova pane

publicidade

A empresa Air Liquide, responsável pelo sistema de oxigênio do Hospital Lauro Reus, divulgou uma nota sobre a nova pane ocorrida na casa de saúde na manhã desta segunda-feira. Segundo o texto, a empresa foi acionada pelo time de manutenção do Lauro Reus para verificar a queda na pressão do sistema de distribuição de oxigênio e atendeu prontamente ao chamado. Ao chegar no Hospital, constatou que a válvula do tanque de oxigênio estava indevidamente fechada e o abastecimento sendo feito pelos cilindros da central backup, que estavam integralmente disponíveis. A empresa desconhece os motivos pelos quais se deu o fechamento da válvula do tanque.

O técnico da Air Liquide procedeu à reabertura da válvula e o abastecimento do Hospital voltou a ser feito pelo tanque de oxigênio. Foi feita ainda a reposição dos cilindros da central backup, utilizados enquanto a mesma esteve acionada. Em nenhum momento o Hospital ficou sem oxigênio.

Durante o atendimento da Air Liquide, constatou-se também que as câmeras de segurança posicionadas diante do tanque de oxigênio continuavam não funcionando, o que foi confirmado pelo responsável pela manutenção do Hospital Lauro Reus. Esse monitoramento, bem como a gestão do suprimento de oxigênio, cabe à unidade hospitalar.

A nova equipe que cuida da manutenção do Hospital, inclusive, já recebeu treinamento da Air Liquide sobre como proceder em situações de emergência. A empresa reitera que a ocorrência foi prontamente atendida e que não houve desabastecimento de oxigênio na unidade. A segurança e o bem-estar dos pacientes, clientes e funcionários é uma prioridade absoluta para a Air Liquide.

