Empresa vencedora da licitação do projeto do novo aeroporto de Caxias do Sul deverá ser homologada

Com o prazo para novos recursos encerrado no fim da tarde desta terça-feira, a empresa Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda deverá ser homologada nesta quarta-feira como a vencedora da licitação para elaboração do projeto do Aeroporto Regional de Vila Oliva, de Caxias do Sul.

Após a homologação há a publicação oficial e, em seguida será, encaminhada a montagem da minuta do contrato. “Acredito que na próxima semana já tenhamos condições de fazer a assinatura”, avalia a secretária municipal de Planejamento, Margarete Bender.

Após a assinatura, empresa tem 30 dias para apresentação do Plano de Execução dentro da plataforma determinada pelo Ministério da Infraestrutura. O prazo de execução do projeto é de um ano, mas a secretária acredita que possa ser entregue em tempo menor. O projeto era estimado pelo município em cerca de R$ 3 milhões, mas a proposta vencedora ficou abaixo de R$ 2 milhões.