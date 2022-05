Empresas recebem incentivos de infraestrutura em Erechim

publicidade

Nos primeiros 120 dias do ano de 2022, a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SMDEIT), de Erechim, no Norte do Estado, por meio da Diretoria de Infraestrutura, atendeu a 74 empresas. Os serviços relacionam-se a melhorias da infraestrutura empresarial como terraplenagem, cascalhamento, transporte de terra e pedra brita e outros similares.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski disse que os serviços oferecidos estão previstos na Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico nº 3.947/2006, que permite ao município conceder incentivos a empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, levando em conta a função social decorrente da criação de empregos e renda, e a importância para a economia para o município.

Schelski disse que atualmente estão abertos mais de 20 serviços na Diretoria de Infraestrutura, os quais são executados conforme o cronograma do setor e também a disponibilidade das empresas requerentes. Ele informou que desde o início do ano, a SMDEIT disponibilizou mais de 1.550 horas máquinas e 1.344m³ de pedra brita para o atendimento das empresas, por meio de maquinário próprio e equipamentos terceirizados. “Esse incentivo favorece o desenvolvimento das empresas possibilitando que elas melhorem e ampliem suas instalações, gerando emprego e renda para nossa cidade”, observa Emerson Schelski.

