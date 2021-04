Encontro Lixo Zero começa nesta segunda-feira em São Leopoldo

publicidade

Começa nesta segunda-feira o Encontro Lixo Zero de Melhores Práticas RS, idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. A cidade de São Leopoldo integra a programação de debates, que acontecem ao vivo, de maneira virtual, com rodas de conversa temáticas e uma programação transversal sobre consumo, educação, economia circular, reciclagem, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), políticas públicas e outros temas associados ao conceito Lixo Zero.

A atividade tem como objetivo reunir pessoas, empresas, ONGs e poder público para disseminar o conceito Lixo Zero e debater temáticas relativas à sustentabilidade, gestão de resíduos, consumo consciente, educação ambiental e preservação. Os municípios de Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Horizontina, Imigrante, Lajeado, Muçum, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santiago, Taquara e Westfália também estarão representadas pelos seus convidados especialistas para construir e enriquecer os debates em cada temática abordada.

Os debates acontecem ao vivo, de maneira gratuita até esta sexta-feira. É necessário apenas um cadastro prévio pelo site do Sympla. Para conferir a programação completa do evento e conhecer os painelistas convidados acesse o site do Coletivo Lixo Zero ou os perfis do Instagram @coletivolixozerors e @lixozero_saoleo.