Engenharia comemora o seu 11 de dezembro cheia de desafios

Toda grande obra que enxergamos, um dia, precisaram ser projetadas. Neste domingo, 11 de dezembro, é o Dia Nacional do Engenheiro, data que homenageia os profissionais responsáveis por desenhar, projetar e concretizar construções. Também são eles as pessoas indicadas para realizar projetos de forma lógica, prática e observando as regras e normas técnicas e de segurança.

A engenharia projetou e ergueu monumentos, criou máquinas e instrumentos responsáveis pelas revoluções industriais, tecnológicas e agrícolas. Além de ter aprimorado técnicas que mudaram a vida do ser humano. É uma ampla área das Ciências Exatas, que abrange diversos conhecimentos específicos, como as engenharias civil, elétrica, ambiental, química, da computação e muitas outras. A profissão foi regulamentada no Brasil através do decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que também criou o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, responsáveis pela fiscalização da profissão, à época do governo Getúlio Vargas.

Presidente de um dos maiores e mais antigos Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do país, a engenharia ambiental Nanci Walter lidera a entidade no RS, um estado com mais de 70 mil profissionais e 15 mil empresas registrados. “Fizemos 88 anos em maio e temos mais de 300 títulos profissionais em todo o sistema, em várias áreas, como geografia, geologia, sem falar os tecnólogos que estão conosco”, conta. Nanci identifica uma necessidade de aumentar as mulheres no escopo da engenharia, um universo atual de 230 mil em um total de 1,3 milhões profissionais no Brasil. “É um número bom em relação ao passado, mas que pode aumentar”, frisa.

Nanci lamenta ter ouvido nas universidades que visita pelo RS que a procura por estudantes em cursos de Engenharia tem diminuído nos últimos anos. “Precisamos virar essa chave, nos aproximar mais dos alunos de Ensino Médio para despertar mais cedo o gosto por nossa área”, sugere. A presidente do Crea-RS credita esse contexto a uma visão cultural sobre a profissão. “Somos um país que sabe fazer, mas não sabe ‘se vender’. Se olharmos em volta, tudo, as edificações, os automóveis, produtos, estão ligados à engenharia, mas as pessoas acabam não percebendo”, pontua Nanci. Ela acredita que o momento é de dialogar, não importa quem esteja governando. “Temos que deixar polêmicas de lado e defender a democracia, acreditar que as coisas vão dar certo”, complementa.

A qualidade de vida depende da qualificação das profissões e as atividades que estas desenvolvem no ambiente social. Segundo presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), Walter Lidio Nunes, o papel da engenharia consiste na aplicação do conhecimento científico, matemático e da criatividade, aliado à tecnologia para construir soluções tecnológicas para os problemas. “Desta forma, atende as oportunidades, visando o desenvolvimento sustentável através da aplicação das tecnologias modernas que possam melhorar a qualidade de vida da sociedade”, ressalta.

A importância da engenharia, segundo Nunes, cresceu com a evolução disruptiva das tecnologias e as demandas crescentes e urgentes que a sustentabilidade do ecossistema global exige. “Este ambiente disruptivo demanda do engenheiro especializações e aprofundamentos de forma dinâmica para poder introduzir as melhores tecnologias e práticas para atendar o interesse maior da sociedade”, salienta. Para ele, a quantidade de engenheiros em relação a população é considerada um dos indicadores da competividade de um país. “Por isso, a Coreia do Sul, China, entre outros fizeram e mantém este item no seu planejamento de pais como um fator fundamental. Hoje o Brasil possui seis engenheiros para cada grupo de 100 mil pessoas quando o ideal seria pelo menos 25 engenheiros por 100 mil habitantes, proporção verificada nos Estados Unidos e Japão entre outros”, explica o presidente da Sergs.