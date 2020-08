Equipe do Exército realiza visita a barragem da Arvorezinha, em bagé

publicidade

Representantes do 1º Batalhão Ferroviário do Exército, de Lages (SC), subordinados ao 4º Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Sul, estarão nesta quinta-feira em Bagé para conhecer o projeto da obra da barragem da Arvorezinha. A visita é resultado de um pedido do Prefeito de Bagé, Divaldo Lara ao presidente Jair Bolsonaro, que esteve na cidade na última semana.

A construção da barragem foi anunciada no ano de 2006, iniciou em 2011 e dois anos depois foi embargada para investigação de supostas irregularidades financeiras. A obra parou com 35% da construção concluída. Neste ano, a cidade sofreu com o racionamento entre os meses de março e junho em função da estiagem. Conforme o Departamento de Água e Esgoto de Bagé (Daeb), quando a obra da barragem for totalmente concluída a reserva de água na cidade será quatro vezes mais do que é atualmente.

“Estamos dando início a esta parceria com o Exército que está sendo apoiada e priorizada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Temos a certeza que tudo será encaminhado da melhor maneira possível para concretizar a obra mais esperada da cidade”, destacou Lara. Ele acredita que a obra poderá ser concluída em poucos meses pelo Exército.

Os militares irão a barragem acompanhados de diretores do Daeb. À tarde, o grupo irá para a prefeitura.

A adaptação do projeto da barragem, realizada pelo engenheiro Emílio Mansur, foi apresentada em Brasília para o Ministério do Desenvolvimento Regional pelo prefeito e pelo diretor do Daeb na semana passada. O tema também foi pauta de audiência com o vice-presidente General Hamilton Mourão e com o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni.