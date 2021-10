ERS 239 recebe reforço na sinalização na região de Araricá

publicidade

Após a ocorrência de dois acidentes com vítimas fatais, em um intervalo de 48 horas na ERS 239, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deu início nesta quinta-feira a um trabalho de reforço na sinalização da estrada, que liga Novo Hamburgo ao Vale do Paranhana. O foco é a região do município de Araricá, onde um pedetre foi atropelado e faleceu no local.

A rodovia já soma 26 óbitos neste ano, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Por conta disso, diretores e engenheiros da EGR farão uma vistoria técnica em alguns trechos da estrada nesta sexta-feira. Segundo a direção da EGR, desde o ano passado foram investidos R$ 23 milhões em melhorias na ERS 239.

Veja Também