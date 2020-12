Escassez de chuva provoca racionamento de água em áreas de Sinimbu

publicidade

O baixo nível das vertentes em consequência da escassez de chuvas neste mês provocou a interrupção no abastecimento de água no período da noite na localidade de Linha São João, no interior de Sinimbu. Outras áreas do município também correm risco de ter o abastecimento prejudicado. A Secretaria de Obras lançou um apelo para que a comunidade colabore com o consumo consciente de água.

As chuvas irregulares e em baixa quantidade nas últimas semanas não suprem a demanda e as vertentes se encontram com pouca vazão. O assessor da Secretaria de Obras, Gerson Müller, informou que as fontes que abastecem a localidade de Linha São João são superficiais.

“Por isso, o abastecimento está sendo interrompido no período da noite. Pedimos a colaboração e compreensão da população, para que durante o dia evitem o desperdício e para que se organizem com reservatórios para terem uma reserva de água nos horários em que o abastecimento será interrompido”, destacou Müller.

O responsável pela manutenção e pelo sistema de abastecimento de água nas demais localidades do município, Sérgio Henn, disse que ainda não é necessário racionar água. “Porém, em todos os locais a população deve colaborar e evitar gastar água com o que não é necessário, pois não sabemos por quanto tempo as vertentes vão conseguir suprir a demanda”, disse Henn.

“Não é o momento para molhar a grama e flores, lavar calçadas e telhados, lavar carros, entre outras ações que podem desperdiçar água e/ou promover o gasto desnecessário”, alertou Müller.

