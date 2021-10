Escola de Gastronomia promove workshops beneficentes para arrecadação de alimentos em novo Hamburgo

publicidade

Durante todo o mês de outubro, a Chef Gourmet Novo Hamburgo, escola de Gastronomia, promoverá diversos workshops beneficentes, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para o projeto Marmitas do Bem. As aulas terão diferentes temáticas e a inscrição consiste na doação de 5 kg de alimentos não perecíveis ou litros de leite. Segundo o gestor da escola, Carlos Felipe Eninger, é um privilégio poder contribuir com a iniciativa. “É uma honra fazer parte de uma ação tão relevante, que ajuda tantas famílias em situação de vulnerabilidade social”, destaca.

No primeiro workshop promovido neste mês, com a temática “Carnes” em comemoração ao Dia do Açougueiro, a escola já arrecadou 101kg de alimentos e nesta sexta, ocorre a segunda aula com a temática do Dia do Pão, das 18h30 às 22h. O projeto Marmitas do Bem consiste em um grupo de voluntários engajados em auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente da Vila Dique, em São Leopoldo.

Em um ano de projeto, o grupo já preparou e entregou mais de 20 mil marmitas, 9 mil litros de leite, além de kits de higiene e limpeza, roupas e sapatos. O calendário de ações está disponível no perfil do Instagram do projeto. Interessados em participar dos workshops podem fazer contato pelo site da escola, redes sociais ou pelos telefones (51) 99140-1380 (WhatsApp) e (51) 3600-1583. A Chef Gourmet Novo Hamburgo está situada na rua José do Patrocínio, 619, no bairro Rio Branco.

Próximos workshops beneficentes da Chef Gourmet Novo Hamburgo

15/10 - Workshop Dia do Pão;

21/10 - Workshop Noite de Vinhos em homenagem ao Dia do Enólogo;

28/10 - Workshop de Frango no Chef Boucherie.

