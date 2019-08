Escola de Uruguaiana transforma caixa d'água em lixeira gigante

publicidade

Transformar uma caixa d'água em desuso em uma lixeira gigante foi a solução encontrada para o destino do lixo da Escola Municipal de Educação Infantil Gonçalina Alves, no bairro João Paulo II, na periferia de Uruguaiana. A turma responsável pelas atividades de educação ambiental da concessionária de água e esgoto do município mobilizou dois grupos de estudantes,com cerca de 40 alunos com idades entre 4 a 6 anos, para darem uma nova função ao reservatório.

Cada criança contribuiu com um traço colorido, pintando temas relacionados ao meio ambiente. Já as professoras ajudaram a produzir um suporte móvel, feito de paletes e rodinhas, para dar mobilidade ao recipiente coletor. A lixeira já está sendo utilizada e, durante o dia, a estrutura fica na frente da escola. No período da noite, os servidores a recolhem para o interior da instituição. "Com criatividade, resolve-se necessidades que mudam a percepção das pessoas em relação ao ambiente em que vivem", diz o assistente social Anderson Cruz.