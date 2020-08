Escolas de Campo Bom recebem melhorias em meio a pandemia

publicidade

Mesmo sem aulas presenciais desde o mês de março, por conta da pandemia do novo coronavírus, sete escolas municipais de Campo Bom estão recebendo reformas estruturais, e duas delas já foram oficialmente entregues nesta quarta-feira. As obras nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Borges de Medeiros e Santos Dumond estão finalizadas e receberam a visita do prefeito Luciano Orsi e da secretária de Educação e Cultura Simone Schneider, acompanhados pelas diretoras e pelas representantes das Associações de Pais e Mestres (APM) das instituições.

Com investimento de aproximadamente R$ 68 mil por parte da prefeitura, a Santos Dumond teve realizada a troca de telhado no prédio lateral, além de colocação de forros em PVC, cobertura impermeável, troca de localização da pracinha e criação de um novo acesso à escola, maior do que o anterior. Já na Borges de Medeiros, as melhorias incluem reforma da cozinha e sanitários, troca de piso e parede, pintura interna, colocação de novos móveis, manutenção e troca de esquadrias internas, com investimentos de mais de R$ 89 mil. “Estamos ansiosos para, junto às nossas cozinheiras, organizarmos as refeições, que provavelmente os alunos estão com saudade”, comenta a diretora da instituição, Morgana Rodrigues da Silva.

Segundo o prefeito Luciano Orsi, o investimento total na reforma das instituições de ensino passa de R$ 3,2 milhões e as obras darão melhores condições a alunos e professores. Ainda passam por melhorias como a ampliação de espaços, construção de novas salas, reformas em banheiros e renovação de estruturas antigas as escolas D. Pedro I, Guilhermina Blos, e Chapeuzinho Vermelho, de educação infantil, e as de ensino fundamental Marcos Silvano e Rui Barbosa.