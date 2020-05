Escolas de Guaíba passam por reforma durante a suspensão das aulas por conta da pandemia

publicidade

Com a suspensão das aulas desde o início de março por conta da pandemia do coronavírus, duas escolas municipais de Guaíba, que passam por reformas importantes desde o mês fevereiro, tiveram os serviços acelerados e os projetos de conclusão estão bastante avançados. As escolas de ensino fundamental Zilá Paiva Rodrigues, no bairro Jardim dos Lagos, e José Carlos Ferreira, no bairro Pedras Brancas, que juntas atendem cerca de dois mil estudantes, estão recebendo troca de equipamentos e melhorias na parte elétrica.

“São problemas bem graves e antigos, de cerca de 10 anos. As empresas foram licitadas, nomeadas e iniciaram os trabalhos no início do ano. Entretanto, com o ano letivo em curso, o cronograma previa que o serviço fosse realizado em horário diferenciado e aos finais de semana. Com a pandemia e a suspensão das atividades escolares, os trabalhos se aceleraram”, disse a secretária de Educação da cidade, Virgínia Guimarães. Segundo ela, a previsão é que as obras da Zilá Paiva Rodrigues, instituição que chegou a ser interditada pelo Corpo de Bombeiros em março do ano passado, sejam entregues já na primeira semana de junho.

Com mais de 80% dos serviços concluídos, as obras serão finalizadas antes do prazo previsto. A estimativa da Prefeitura é que até o final de junho, ambas instituições estejam com os equipamentos mais modernos e 100% adequados para dar seguimento ao curso do ano letivo e ao reinício das atividades escolares.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 400 mil e, além da parte elétrica, todas as luminárias e lâmpadas estão sendo substituídas por iluminação em led, uma tecnologia mais moderna e geradora de economia. “Teremos um ambiente mais qualificado, mais aconchegante e seguro, tanto para os estudantes, quanto para os profissionais que lá atuam”, disse Virgínia. “Fizemos um planejamento e agora estamos prestes a entregar mais segurança, mais tranquilidade e mais conforto à comunidade escolar”, destaca o prefeito José Sperotto. De acordo com a Prefeitura, o retorno das aulas depende unicamente do governo do Estado.