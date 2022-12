Esgoto invade casas e moradores perdem tudo após chuvarada em Porto Alegre

publicidade

A chuvarada da noite de terça-feira e madrugada de hoje causou estragos em Porto Alegre. A ocorrência mais significativa foi no Condomínio Campos do Cristal, no bairro Vila Nova, zona sul da Capital. Cinco casas foram invadidas pelo esgoto, após a inundação do sistema cloacal que passa abaixo das residências. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estiveram no local e trabalharam na limpeza.

A doméstica Ângela Maria Santos Duarte mora há 22 anos na área. Segundo ela, a sujeira subiu até cerca de 10 centímetros do chão em sua casa, danificando portas, móveis e eletrodomésticos. O cheiro seguia forte no local na manhã da quarta. Com quatro molas no coração, ela, que vive com o filho e estava sendo visitada por dois netos, disse que vai precisar abrir mão das férias para trabalhar na limpeza.

“Vou ter que jogar tudo fora. Tinham carnes na geladeira que também não vão poder ser aproveitadas. Só este sofá custa uns R$ 700”, lamentou ela, mostrando os equipamentos agora inutilizáveis. Mesma situação na residência da aposentada Eva Regina da Rosa, que mora com uma filha, quatro netos e uma bisneta. O esgoto entrou pela lavanderia, cruzou a cozinha e a sala e saiu pela área da frente.

Com um mop, a idosa retirava o excesso de água suja do interior, e a colocava em um balde, enquanto as crianças pequenas circulavam pelos cômodos. “Nos demos conta do problema por volta das 6h30min, quando acordamos. Já estava tudo alagado. Veio todo aquele mau cheiro, coisa horrível. Ficamos preocupados com escorpiões e outros insetos que podem entrar pelo ralo, principalmente quanto às crianças pegando na mão”, relatou.

Moradores disseram que a área foi loteada pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab), há cerca de 25 anos, e funcionários do Dmae relataram que as construções foram ampliadas para cima das caixas de esgoto, impedindo ao longo do tempo o escoamento da água. Outro problema, segundo eles, é o resíduo depositado nas ruas, que acaba invadindo as bocas de lobo e entope o sistema. “Reconhecemos que as crianças, principalmente, jogam lixo na rua quando descem as ruas aqui de perto. Mas a gente só faz a ação social, a conscientização. Temos mais de dez protocolos abertos junto ao Dmae para o conserto”, disse a líder comunitária Diuliana Lima.

Em nota, o Dmae afirmou que as equipes estavam ontem pela manhã no local, realizando a sucção da água, “como forma paliativa de resolver o problema”. Disse ainda que “as construções irregulares dificultam acesso e terá que ser realizada a construção de uma nova rede”. “Como a passagem da água foi concretada pelos moradores, o departamento está avaliando uma solução definitiva, pois a rede precisará de uma nova tubulação”, prosseguiu.

No bairro Jardim do Salso, na zona Leste, o problema foi parecido. Equipes de garis do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) limparam as ruas Ângelo Crivellaro e Santa Isabel, depois que o transbordamento do arroio Mem de Sá jogou lodo e outros materiais nas vias. O DMLU afirma que, em apenas duas horas de trabalho, duas toneladas de resíduos foram coletadas. Ao menos um semáforo teve queda de energia, conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), no cruzamento das avenidas Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, ponto considerado de grande fluxo da Capital.