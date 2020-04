Esquema especial é criado para evitar filas na CEF de Uruguaiana

publicidade

Após dois dias em sequência de filas imensas nos quarteirões do entorno da Caixa Econômica Federal, em Uruguaiana, reunião entre o Ministério Público Estadual e Prefeitura definiu modificações para evitar aglomeração no acesso. De acordo com o prefeito Ronnie Mello a rua da instituição - Bento Martins -, será bloqueada no trecho entre as ruas General Câmara e Domingos de Almeida, sendo o trânsito desviado, a partir desta quinta-feira, às 6h. A agência abrira às 8h.

Haverá ainda sinalizações no chão para que se cumpram as medidas de distanciamento social previstas no decreto municipal. Conforme o documento do Executivo, a orientação é que as pessoas fiquem distantes dois metros umas das outras nas filas. Pelo menos 15 fiscais municipais com apoio do Exército Brasileiro organizarão o espaço que contará com barracas e demarcações.

A Caixa chegou a distribuir 730 fichas aos beneficiários que só terminaram de ser atendidos à tarde. Algumas pessoas amanhecem na fila em busca do auxílio emergencial de R$ 600,00. Uma senhora, na quarta-feira, desmaiou sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).