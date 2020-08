Estância Velha deve abrir licitação para reforma do Hospital Getúlio Vargas na próxima semana

publicidade

Deve ser aberta, na próxima semana, a licitação para contratação do serviço de reforma no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Estância Velha. O recurso no valor de R$ 182 mil é oriundo de emendas da Consulta Popular do Governo do Estado do ano de 2018.

A obra será no antigo bloco cirúrgico, que atualmente está desativado e será transformado em um espaço para abrigar 13 novos leitos. Para a prefeita Ivete Grade, o processo foi demorado, porque desde 2018 há o projeto para a reforma.

“Hoje temos somente 51 leitos no nosso hospital, sendo que a população aumentou para 50 mil habitantes. Por isso, a ampliação dos novos leitos para melhor acolher nossos pacientes é tão importante”, destaca. Após a abertura da licitação uma empresa deve ser escolhida para realizar o serviço em até 60 dias.