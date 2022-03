Estância Velha terá Centro de Referência à Dengue a partir de segunda-feira

publicidade

Com o aumento considerável do número de casos suspeitos de dengue na cidade de Estância Velha, que saltou de 34 para 52, além dos dois diagnósticos confirmados, no bairro União, a Prefeitura resolveu indicar o Centro de Referência Respiratória (antigo Centro Covid) como local de atendimento para pessoas que venham apresentar sintomas da dengue. Ou seja, a partir da próxima segunda-feira o local passará a ser um Centro de Referência à Dengue.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira e a secretária de Saúde, Cláudia Pires, explica que além do aumento de casos suspeitos do vírus, e a tendência de surto no Vale do Sinos, é que fizeram com que a Administração pensasse nessa nova estratégia. “Estamos agindo, de certa forma, preventivamente com este atendimento especializado”, explica.

O Centro de Referência da Dengue funcionará, das 13 às 21 horas, de segunda a sexta-feira. O prédio fica na rua Adolfo Mattes, nº 117 (antiga Farmácia Hamburguesa). Com essa mudança, os moradores com sintomas gripais (de Covid) devem procurar o posto de saúde do seu bairro. “Essa mudança de referência será temporária, enquanto durar essa explosão de casos de dengue”, avisa Eliane Fleck, coordenadora da Vigilância em Saúde.

A expectativa é de que nos próximos dois meses os casos de dengue ganhem destaque nos atendimentos. Por conta do aumento de casos suspeitos, a Vigilância em Saúde intensificou uma série de ações, entre elas, mutirões de limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. O trabalho de recolhimento de lixo iniciou pelo bairro Sol Nascente. Em dois dias, as equipes recolheram 11 caçambas de entulhos, totalizando em torno de 100 metros cúbicos de lixo.