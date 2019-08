Estação meteorológica está em funcionamento em Estância Velha

publicidade

Instalada no prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, já está em funcionamento a estação meteorológica da cidade de Estância Velha. O equipamento vai auxiliar com prognósticos mais precisos sobre o clima no município, o que proporciona mais eficiência nos trabalhos com a comunidade, principalmente em casos críticos. “A estação, que funciona com chip de dados através da internet, foi interligada na última quinta-feira, a sala da Estação Meteorológica do Estado do Rio Grande do Sul”, explica o chefe da Defesa Civil, Doglas Bauermann.

Em Estância Velha, as medições feitas são as de raios UV e UVB, de chuva, com variável de 0,2 milímetros, rajadas e direção do vento, granizo, pressão atmosférica, temperatura, sensação térmica e umidade relativa do ar.

Além do uso de dados pela Defesa Civil, os alunos da cidade passarão a estudar as ocorrências meteorológicas. “A Secretaria de Educação também terá um login disponível para as escolas. Assim, os professores terão um material interessante para trabalhar em sala de aula”, explica Bauermann, salientando que, logo, a população também poderá acessar os dados da estação.