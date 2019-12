Estação meteorológica será inaugurada em Taquara nesta quinta-feira

publicidade

A primeira estação meteorológica da cidade de Taquara será inaugurada nesta quinta. O equipamento, que custaria cerca de R$ 15 mil ao município, foi doado e instalado a partir de um acordo de cooperação tecnológica, assinado em parceria com a Universidade Feevale, de Novo Hamburgo. Ele foi criado a partir do desenvolvimento de um projeto de pesquisa para monitorar dados hidrometeorológicos da Bacia do Rio dos Sinos.

Conforme o coordenador da Defesa Civil Municipal, Paulo Mello, a estação está pronta há cerca de dois meses. “Vamos poder monitorar mudanças climáticas, além da força do vento, o volume do Rio do Sinos e inclusive a temperatura da água”, explica , afirmando que a estação fica localizada no pátio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na rua Júlio de Castilhos, no bairro Morro do Leôncio. A solenidade de inauguração está prevista para as 9h30min.