Esteio abre agendamento para dose de reforço da Janssen

A Prefeitura de Esteio abriu o agendamento para aplicação da dose de reforço do imunizante Janssen. Para receber a dose complementar é necessário fazer o agendamento prévio pelo site disponibilizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para organizar a vacinação. Depois, basta ir na sede da SMS (rua Padre Claret, 666) no dia e horário agendado, com documento de identificação com foto e cartão de vacina entregue no dia da aplicação da primeira dose. Quem não conseguir agendar pelo sistema poderá utilizar o telefone (51) 3433-8400 (Ramal 1), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A vacinação com o imunizante da Janssen se estende até esta sexta-feira. À medida que mais imunizantes da Johnson & Johnson forem enviados para Esteio, serão abertas novas agendas para aplicação da dose de reforço. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, em Esteio foram aplicadas 2.062 doses da vacina que, até então, era de dose única e que teve a aplicação de reforço autorizada pelo Ministério da Saúde.

