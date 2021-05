Esteio aplica segunda dose da vacina Coronavac na noite desta quarta-feira

publicidade

Os 530 idosos de Esteio, na região Metropolitana, que deveriam ter recebido a segunda dose da vacina Coronavac no dia 24 de abril serão imunizados com a dose complementar nesta quarta-feira em drive-thru que inicia as 18 horas, no Parque de Exposições Assis Brasil. Como não há vacinas suficientes para todas as pessoas, a prefeitura definiu que serão vacinadas pessoas cujos nomes comecem com as letras A até H. Esteio recebeu apenas 600 doses da Coronavac na última sexta-feira. A vacinação encerra às 20 horas.

De acordo com a Administração, assim que mais doses da CoronaVac forem enviadas a Esteio, a Secretaria Municipal da Saúde dará sequência à aplicação da segunda dose que deveria ter sido realizada no dia 24 de abril e em datas posteriores.

Em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste será a vez de aplicar a primeira dose da vacina AstraZeneca em pessoas acima dos 18 anos com comorbidades, a partir desta quinta-feira. Fazem parte desta etapa da campanha, os idosos com 60 anos ou mais, portadores de deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com Síndrome de Down. A Vacinação de gestantes e puérperas segue suspensa por determinação da Anvisa. As vacinas estarão disponíveis em todos os postos de saúde do município, inclusive na área rural, das 7h30 às 11 horas.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa e Fred Marcovici.

