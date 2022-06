Esteio dá início a distribuição de agasalhos pela Loja Social Móvel

publicidade

A primeira edição da Loja Social Móvel da Campanha do Agasalho de Esteio acontece nesta terça, quarta e quinta-feira, no Centro de Convivência Território de Paz (rua Orestes Pianta, 210), no bairro Parque Primavera. A distribuição das peças de roupas, realizada por equipes da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e por voluntários do Conta Comigo, ocorre das 13h30min às 16h30min, na terça e quarta-feira, e das 9h às 11h30min, na quinta. Estão disponíveis artigos como roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, acessórios e artigos de cama, mesa e banho arrecadados nas caixas de coleta e no drive-thru, realizado no último sábado.

Moradores da região que precisam reforçar a quantidade de peças disponíveis em casa para enfrentar o inverno poderão ir até o local e escolher, gratuitamente, até cinco itens por pessoa da família. Para isso, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência da região onde está acontecendo a Loja Social Móvel e, no caso de menores de idade, certidão de nascimento. A atividade também será realizada nos bairros Olímpica, Três Marias, São Sebastião, Jardim Planalto.

Outro local para fazer a retirada dos agasalhos é a Loja Social Fixa, que funciona de forma permanente junto ao Creas Girassol, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 16h30min. A meta da Prefeitura de Esteio é superar as 7,4 mil peças de roupas arrecadadas e mais de 8,1 mil peças doadas na Campanha do Agasalho do ano passado. Neste momento, a maior dificuldade está em conseguir roupas de inverno para bebês e crianças.

