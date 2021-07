Estrada de acesso a Colônia Nova, em Aceguá, começa a ser recuperada

publicidade

O Governo do Estado começou a recuperação da ERS 647, que liga a BRS 153 ao distrito de Colônia Nova, em Aceguá. Previstas no Plano de Obras 2021-2022, as ações irão eliminar as deformidades nos pontos críticos dos 12,85 quilômetros de extensão da rodovia. “O nosso objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade para favorecer o escoamento da produção leiteira e de insumos, como a soja”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “

Outro benefício dos serviços será a facilidade de acessar o hospital de Colônia Nova, que é referência em saúde na região da Campanha”, complementa. Os serviços ocorrem atualmente no km 8, onde está sendo feito o reforço da base da estrada. Posteriormente, será colocado o asfalto no local.

“Em todos os pontos críticos existentes no trecho, o material que não está em boas condições será substituído por um novo. Além disso, a pintura da pista será renovada”, explica o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. Segundo ele, a expectativa é de que as melhorias sejam entregues à população em setembro, prazo que pode ser alterado conforme as condições climáticas.

