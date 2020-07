Estudantes auxiliam no telemonitoramento de pacientes com Covid-19 em São Leopoldo

publicidade

A cidade de São Leopoldo passou a contar com o auxílio dos alunos da Escola de Saúde da Unisinos no telemonitoramento dos pacientes com Covid-19. A ação ocorre através de uma parceria com a instituição, segundo o secretário de Saúde, Ricardo Charão.

Os casos monitorados foram divididos pelos tipos de teste. A Central de Monitoramento de Isolamento Domiciliar segue com pacientes testados por PCR (secreção) e IGM reagente e os estudantes da Unisinos acompanharão aqueles que fizeram os Testes-rápidos (TR) e IgG com Igm reagente, o que corresponde a uma média de 150 pacientes.

Diariamente os alunos, com a supervisão de professores, entrarão em contato com os positivados para repassar orientações quanto ao isolamento e receber informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo o prefeito Vanazzi, o serviço serve também de aprendizagem para os futuros profissionais “A Unisinos tem sido uma grande parceira das ações da nossa gestão especialmente na área da saúde, ainda mais com esse trabalho extraordinário que é o monitoramento dos casos positivos ativos, que são muitos, temos um trabalho muito grande da nossa saúde e essa parceria ajuda muito no enfrentamento do coronavírus especialmente”, afirma.

A parceria conta com o apoio dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Fisioterapia da Unisinos.