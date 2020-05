Estudantes de Dois Irmãos começam receber conteúdo em casa

publicidade

Desde a segunda-feira, os estudantes da rede Municipal de Ensino de Dois Irmãos começaram a receber atividades com o conteúdo que estava previsto antes da pandemia de coronavirus atingir a região. As aulas, de maneira remota, terão início na próxima semana, e cada escola será responsável pela organização de um informativo e a forma como os materiais serão entregues aos estudantes, podendo ser por meio das redes sociais, e-mail WhatsApp ou presencialmente.

Segundo a secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Denise Maria Maldaner, os materiais contemplarão habilidades e competências previstas no Documento Orientador Curricular de Dois Irmãos e abrangem cerca de 3,5 mil alunos da rede municipal de ensino serão beneficiados com as atividades.

Foi montada uma comissão do calendário escolar e elaborada uma proposta para criação de páginas no Facebook para cada escola, onde as atividades serão enviadas aos alunos.