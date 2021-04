Estudantes homenageiam profissionais da saúde em Santa Rosa

publicidade

Estudantes de uma escola privada de Santa Rosa realizaram um projeto para homenagear os profissionais de saúde que atuam na Unidade Dom Bosco Especializada em Doenças Respiratórias e Coronavírus. Centenas de fitas com mensagens de apoio foram amarradas em um corredor que dá acesso à Unidade.

A presidente do Grêmio Estudantil da escola, Luna Wagner, explica que o objetivo da ação foi dar os créditos aos profissionais e a tudo que eles fazem e fizeram neste período de pandemia. “Queremos reconhecer isso, e mobilizar a comunidade, pois todos têm conhecidos que já tiveram uma experiência por aqui”.

Os alunos que integram o Grêmio Estudantil colocaram suas fitas. Todos alunos da escola também foram convidados, bem como a comunidade, que ainda pode deixar a sua fita no local. Esta é a terceira ação do grupo de estudantes para os profissionais de saúde. No começo do ano, eles mobilizaram alunos da escola para a produção de cartas aos trabalhadores da saúde. Foram 180 cartas personalizadas. Além disso, foi produzido um vídeo e divulgado nas redes sociais, homenageando os profissionais.

