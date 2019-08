Evento busca arrecadar fundos para reforma de Colégio Agrícola em Cachoeirinha

publicidade

O Colégio Agrícola Estadual Daniel de Oliveira Paiva (Cadop), localizado na região Metropolitana do Estado, realiza neste sábado, a partir das 15h, a 9ª edição do Café Colonial. O evento que acontece na própria instituição, em Cachoeirinha, tem como propósito aproximar a comunidade local ao espaço escolar e arrecadar fundos para melhorias da escola.

Segundo a vice-diretora do Cadop, Roseli Baitler, o lucro do evento será revertido para o suprimento de melhorias e pequenas reformas da estrutura escolar, além de complementar a alimentação diária dos estudantes. “Há infiltrações, problemas na rede elétrica e nas tomadas. Consertos que vamos fazendo de acordo com o que angariamos nos eventos. Há muitos maquinários e equipamentos quebrados e sucateados. Por isso é tão importante esse nosso evento”, destaca a docente.

O Café Colonial faz parte do calendário escolar e tem formato de uma feira gastronômica, onde são servidos os mais variados tipos de doces, salgados, queijos, salames, cucas, chás, cafés e sucos. Simultâneo ao café, que deve receber cerca de 300 pessoas, acontece uma feira com a produção caseira do que é cultivado e colhido no Colégio Agrícola.

O ingresso para a 9ª edição do Café Colonial custa R$ 35 e deve ser adquirido antecipadamente na secretaria do colégio, localizado na rua Bonifácio Carvalho Bernardes, 1.400, em Cachoeirinha. A escola funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.