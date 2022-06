Evento em Farroupilha terá neve artificial, música e gastronomia nesta sexta-feira

publicidade

Para combinar com o clima frio da Serra Gaúcha, a Prefeitura de Farroupilha promoverá nesta sexta-feira, de forma gratuita, mais uma edição do “Vivere: O encanto do inverno”, no calçadão da rua Júlio de Castilhos, no Centro da cidade. A partir das 18h, o público poderá desfrutar de boa música, gastronomia, vinhos, espumantes, cervejas e o melhor, neve artificial para deixar o evento ainda mais atrativo.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Regina Célia Ducati, disse que a expectativa é reunir milhares de pessoas nesta retomada do evento depois de dois anos sem a sua realização em função da pandemia de Covid-19. Ela informou que 24 bancas estarão expostas nas duas quadras da Júlio de Castilhos. “Será uma noite de confraternização e comemoração pela retomada dos nossos grandes eventos”, afirmou.

O comércio de Farroupilha também está autorizado a estender o horário de funcionamento. Conforme o presidente do Sindilojas, Cladir Bono, o acordo firmado entre os sindicatos da categoria, permite que as lojas permaneçam abertas, desde que o empregado não exceda o tempo de 10 horas trabalhadas.

O trânsito na Júlio de Castilhos, entre as ruas Coronel Pena de Moraes e Independência, será bloqueado para acesso de veículos na sexta-feira, a partir das 6h, para organização dos expositores. Em caso de chuva o evento será transferido para a próxima sexta-feira, dia 17 de junho.

