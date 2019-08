Evento em Novo Hamburgo aborda situação de calçadas

publicidade

O projeto Calçada Legal será debatido em reunião almoço nesta quarta-feira, do Grupo Pensando Novo Hamburgo, formado por diversos empresários e entidades. O objetivo é solucionar os problemas de falta de manutenção das calçadas em frente a casas e comércios de diversos bairros.

Aberto ao público, o evento ocorre na Sociedade Aliança e terá três palestrantes: a promotora de Justiça Cível Juliana Maria Giong, o promotor de Justiça Especializada Sandro de Souza Ferreira e o arquiteto e urbanista André Huyer.

Serão apresentados os resultados do trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público em parceria com a prefeitura para que os proprietários dos imóveis cumpram com suas obrigações conforme lei municipal.

A cidade será dividida por lotes para que a regularização ocorra aos poucos, e a população será incentivada por meio de campanhas. As principais queixas no setor de protocolos da prefeitura envolvem pedras soltas e desníveis nas calçadas do município.