Eventos lembrarão a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria

A Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) definiu a programação que vai lembrar os oito anos da tragédia da boate Kiss, incêndio que provocou 242 mortes em Santa Maria. O evento será realizado na próxima quarta-feira com uma live com a participação de pessoas de diversos segmentos da sociedade.

Segundo o presidente da AVTSM, Flávio Silva, o tema da conversa será "luto materno, impunidade e a incansável luta por justiça". Entre os participantes da live estarão: a escritora e produtora de TV, Glória Perez, o ator Tony Ramos, o jornalista Marcelo Canellas e Ligia Righi Silva, mãe de uma estudante que morreu no incêndio.

Além da live, outras ações irão marcar os oito anos da tragédia que, além das 242 mortes, deixou mais de 600 pessoas feridas, como dois outdoors colocados na cidade "solicitando justiça". No dia 27, ás 2h30min (horário do início da tragédia) irá soar na Rua dos Andradas, frente ao prédio onde funcionava a boate, uma sirene para lembrar as vítimas do incêndio que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013.

A programação deste ano será diferente dos anos anteriores em virtude da pandemia do coronavirus.

