Evolução dos casos do novo coronavírus antecipa reunião de avaliação em Uruguaiana

O rápido crescimento do número de casos da Covid-19 em Uruguaiana motivou o prefeito Ronnie Mello a convocar para a tarde desta segunda-feira, às 17h, no Salão Nobre do Palácio Barão do Rio Branco, a reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

O GGIM reúne as autoridades da área de segurança pública, OAB e Ministério Público Estadual e terá por pauta promover ações mais rigorosas em relação ao momento e a desobediência de alguns em não cumprir as medidas restritivas voltadas à prevenção do novo coronavírus.

Nas últimas 48 horas, houve 14 novos casos notificados da doença, sendo 11 casos na mesma família, além de dois óbitos, sendo a primeira morte do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Quaraí, Carlos Alberto da Rosa, que estava internado na Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, e a outra do médico gineco-obstetra Antônio Carlos Bordignon.

No momento, foram registrados 178 casos confirmados da doença em Uruguaiana. Houve um avanço de 10% no número de casos confirmados nas últimas 72h e um óbito. A morte da liderança barrense foi creditada ao vizinho município de Barra do Quaraí.